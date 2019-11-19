بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رعى وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان اليوم الذهبي لملتقى النحالين في نسخته الأولى والمقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة, والمقام بتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة, بحضور مدير عام الشؤون الصحية مطلق الخمعلي, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومدير تعليم المنطقة صالح الجاسر, وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالله النومسي, وأمين الغرفة محمد الحنايا, وعدد من المهتمين بمزارع المناحل بالمنطقة.حيث اطلع فور وصوله على منطقة العسل والتي تحتوي على أكثر من 70 مشاركاً من مختلف المهتمين بالمملكة, مستمعاً من المشرف العام على الملتقى محمد الحنايا عن أبرز الأنواع المتوفرة من السدر والسمر والعسل الجبلي والبري والأبيض, وعسل الشفلح وغيرها والتي تصل إلى أكثر من 20 صنفاً, مضيفاً على أن المعرض يداول أكثر من 3 أطنان من العسل يومياً، وهذا ما أعطى الملتقى قوة اقتصادية ونمواً في عدد الزوار بشكل ملحوظ, واطلع على منطقة الأسر المنتجة وعربات الأطعمة والفنانات التشكيليات والمنطقة التراثية والأركان الحكومية المشاركة والتوعوية والتي اشتملت على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتجمع الصحي وجمعية حركية وأصدقاء المرضى ومكافحة التبغ وجامعة القصيم وجامعة الملك فيصل.عقب ذلك انطلق الحفل المقام بهذه المناسبة والذي انطلق بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية محمد الحنايا كلمة أوضح من خلالها على أن الملتقى جاء ليحقق عدداً من الأهداف الاقتصادية والسياحية وأنه أحد المناشط الهامة في إتاحة العمل والاستثمار لشباب وفتيات المنطقة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته ملتقى النحالين في نسخته الأولى ودعمه اللامحدود للمناشط الخادمة للمنطقة كافة, بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن ملتقى النحالين وعن أهمية العسل وتنميته وما تشتمله المنطقة من مناحل متوزعة في أرجاء المنطقة , بعد ذلك قدم بدر اللحيدان كلمة النحالين أشار من خلالها على أن ملتقى النحالين يعكس دعماً وتشجيعاً لنحالي منطقة القصيم, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما يتلقاه نحالو المنطقة من تشجيع ودعم دائم, مثنياً على جهود الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة على ما تقدمه من أعمال مباركة ودعم لخدمة النحالين بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير, بعد ذلك دشن وكيل إمارة المنطقة جمعية النحالين بالمنطقة.وفي ختام الزيارة كرم نيابة عن سمو أمير منطقة القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان الجهات الداعمة وفريق العمل وشركاء النجاح.// انتهى //00:18ت م0346