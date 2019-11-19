واشنطن 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واسقتل ثلاثة أشخاص اليوم إثر إطلاق نار خارج إحدى المحال بمدينة دنكان بولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح قائد الشرطة داني فورد أن إطلاق النار وقع خارج المتجر الواقع على بعد حوالي 75 ميلًا من أوكلاهوما سيتي عاصمة الولاية.وأفادت السلطات بأن المشتبه فيه من بين القتلى، وأغلقت المدارس في المنطقة بشكل مؤقت بانتظار إعلان الشرطة المحلية عدم وجود تهديدات، مفيدةً أن التحقيقات مستمرة حول دوافع الحادثة.// انتهى //00:21ت م0347