باماكو 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسقتل 24 جنديًا وأُصيب 29 آخرون بجروح في هجوم على دورية عسكرية شمال مالي.وقال المتحدث باسم الجيش المالي دياران كوني "خلال هذا الهجوم فقدت القوات المالية 24 فردًا وأصيب 29 بجراح، إضافة للدمار الذي لحق بالمعدات، وعلى جانب العدو قُتل 17 وأُسر عدد آخر".وتعرضت الدورية للهجوم بينما كانت تقوم بعملية مشتركة مع النيجر ضد مسلحين ينشطون قرب الحدود.// انتهى //00:54ت م0350