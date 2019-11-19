أحد المسارحة 21 ربيع الأول لعام 1441 الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساستقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه بالمحافظة اليوم، رائدات العمل التطوعي بالمنطقة.واستمع محافظ أحد المسارحة من قائدة الفريق جبارة محنشي لشرح مفصل عن الفريق وما ينفذه من مهام وأنشطة وبرامج بالمحافظة، والانجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية والتي شملت على عدد من البرامج التطوعية في مجال التطوع الخيري والتنموي والاجتماعي والتعليمي والسياحي.// انتهى //01:09ت م0351