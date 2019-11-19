تونس 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأوقفت قوات الأمن التونسية بالمنطقة الحدودية العازلة بالشوشة جنوب شرق البلاد، ثمانية أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اليوم أنه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.// انتهى //02:11ت م0352