الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيانخادم الحرمين وولي العهد يعزيان الشيخ محمد بن راشد في وفاة الشيخ سلطان بن زايدخادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايدمحمد بن راشد يستقبل سلطان بن سلمانالمعلمي: شغور مقعد إسرائيل بمؤتمر «الشرق الأوسط» لا يدل على حسن النواياشرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص أقروا بارتكابهم لـ (21) سرقةالأرصاد تنبه: هطول أمطار غزيرة على الرياضأمير الكويت: لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العامرئيس الوزراء العراقي: لايمكن قبول كيانات غير شرعية في البلادالمبعوث الأممي في ليبيا يعلق آمالا على مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة في البلادالحكومة اليمنية تدين احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة كورية وزورقين مرافقينميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف القاطرة «رابغ-3» بجنوب البحر الأحمروكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا آخر من الاتفاق النوويماكرون يدعو إلى التدرج والصرامة في منح عضوية الاتحاد الأوروبي// يتبع //06:07ت م0003