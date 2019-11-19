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الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الشيخ محمد بن راشد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد
محمد بن راشد يستقبل سلطان بن سلمان
المعلمي: شغور مقعد إسرائيل بمؤتمر «الشرق الأوسط» لا يدل على حسن النوايا
شرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص أقروا بارتكابهم لـ (21) سرقة
الأرصاد تنبه: هطول أمطار غزيرة على الرياض
أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام
رئيس الوزراء العراقي: لايمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد
المبعوث الأممي في ليبيا يعلق آمالا على مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة في البلاد
الحكومة اليمنية تدين احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة كورية وزورقين مرافقين
ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف القاطرة «رابغ-3» بجنوب البحر الأحمر
وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا آخر من الاتفاق النووي
ماكرون يدعو إلى التدرج والصرامة في منح عضوية الاتحاد الأوروبي
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