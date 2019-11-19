وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اليمن.. نحو السلام):على أعتاب التحرير من براثن الانقلاب، وانطلاقا من حكمة قيادة المملكة، تخطو الحكومة الشرعية اليمنية خطوات كبيرة نحو تثبيت دعائم الاستقرار في «اليمن السعيد»، عقب «اتفاق الرياض» التاريخي الذي رعته السعودية بين الأشقاء في اليمن.وبينت أن أولى ثمار هذا الاتفاق عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس (الاثنين) إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهماته وفقا لـ«اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مبرهنا على دور المملكة المحوري في إرساء السلام وتوحيد الجهود لاستئصال «السرطان الحوثي»، ولا أدل على ذلك سوى الاستقبال الحافل لرئيس الحكومة اليمنية في مطار عدن من قِبَل محافظ عدن، وأعضاء الحكومة، والمسؤولين، وقيادات السلطة المحلية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.وختمت : لم تغب عبارات الشكر والثناء عن أول تصريح أدلى به معين عبدالملك لحظة وصوله، وإشادته بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية والتحالف في سبيل استقرار اليمن، وعزم الحكومة الشرعية على تنفيذ الخطط التي سيتم البدء بها، للاستقرار السياسي، وتوفير الخدمات، والحرص على مصلحة المواطن اليمني.// انتهى //06:08ت م0006