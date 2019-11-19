الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستشارك وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في فعاليات موسم الرياض حيث أطلقت حملة للتبرع بالدم وقامت بتوفير وحدة متنقلة للتبرع بالدم ضمن فعاليات الموسم في واجهة الرياض، وذلك بهدف التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم, وحث الزائرين والمتسوقين لواجهة الرياض على التبرع بالدم .وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم .// انتهى //08:12ت م0010