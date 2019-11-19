الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنفذت "الصحة" ممثلة في الإدارة العامة للسموم فعالية توعوية عن السموم المنزلية، وذلك في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض.وهدفت هذه الفعالية إلى نشر الوعي الصحي بين أطفال الدار وتعريفهم بماهية السموم المنزلية للتمييز بين المواد السامة وغير السامة وبشكل مبسط من خلال استخدام وسائل تعليمية بسيطة، كما تم عرض بعض المجسمات والتي تمثل غرف المنزل.يذكر أن الإدارة العامة للسموم تقوم بعدد من المهام ومنها تقديم خدمة الاستشارات الهاتفية لحالات التسمم من خلال مركز صحة 937، وكذلك المساهمة في فحص العينات البيولوجية وغير البيولوجية لحالات الاشتباه بالتسمم الكيميائي والدوائي.كما أصدرت الإدارة كتاب متخصص في السموم الذي يعد مرجعاً هاماً لأطباء الطوارئ.// انتهى //08:26ت م0011