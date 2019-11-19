طرابلس22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق19 نوفمبر2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة، على دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمينه للعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية ، وضرورة فصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني .وأشارت إلى تأكيد الولايات المتحدة أن مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإعادة الاستقرار إلى ليبيا يتطلب اجراء حزمة إصلاحات اقتصادية وعسكرية وأمنية .وتطرقت إلى تمسك الصين بالحوار لدعم العملية السياسية في ليبيا وإنهاء الصراع في البلاد ، مشيرة إلى دعوةمندوب الصين بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا المجتمع الدولي لاحترام سيادة واستقلال ليبيا مطالبا أطراف النزاع للعودة للحوار بغية تحقيق السلام، مشددا على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتسوية النزاع في ليبيا.وعرجت الصحف على إحاطة المبعوث الآممي غسان سلامه أمام مجلس الأمن بشأن مستجدات الأوضاع العسكرية في ليبيا ومخاطر وعواقب التدخل الأجنبي.// انتهى //08:43ت م0013