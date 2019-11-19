يريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسوقع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع، والمشرف العام على كليات عنيزة الأهلية الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، بمستشفى بريدة المركزي أمس، مذكرة تعاون مشترك بين التجمع الصحي بالقصيم، وكليات عنيزة الأهلية، لتطوير وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية، لتحقيق أهداف التحول الوطني 2020.وتتمحور أهم بنود مذكرة التعاون المشترك بين الطرفين، على تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاستشارية، والعلمية والبحثية والهندسية والتطويرية ذات الصلة بالإبداع والابتكار الصحي وتحسين بيئة العمل، كما أكدت مذكرة التعاون على تقديم الاستشارات الهندسية للمشاكل الفنية التي قد تحدث في منشآت القطاع الصحي، بالإضافة إلى تصميم المشاريع الإبداعية الداعمة لتطوير بيئة العمل.ويأتي توقيع مذكرة التعاون تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية ضمن مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين لخدمة المشاريع الصحية بالمنطقة من خلال العمل سوياً في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الرعاية الصحية.كما صاحب توقيع مذكرة التعاون، مناقشة مشروع تطوير وتحسين بيئة العمل وصالات الانتظار بمستشفى بريدة المركزي واعتماد تنفيذه، والمقدم من قبل طالبات كلية الهندسة بكليات عنيزة الأهلية، لتتواكب مع ما يشهد القطاع الصحي من نقله نوعية في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع أن التجمع الصحي حريص على تفعيل مثل هذه الشراكات التي تسهم في تفعيل الأدوار الإبداعية لأبناء الوطن، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيتم الاستفادة من الأفكار الإبداعية والمبادرات من طلاب وطالبات كليات عنيزة الأهلية.وأشار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم، بأن التجمع يعمل على عدة مسارات لتحسين وتطوير بيئة العمل داخل المنشآت الصحية بالمنطقة، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية بالمنطقة.// انتهى //08:53ت م0014