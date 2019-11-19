المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء .// انتهى //09:05ت م0016