نجران 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـثالثة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:08ت م0017