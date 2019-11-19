رياضي / فروسية حائل تقيم غداً السباق الرابع ضمن منافسات الموسم
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
حائل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
يقام بميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً السباق الرابع للموسم الحالي1441هـ بدعم من نادي الفروسية بالرياض .
وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن السباق يتكون من أربعة أشواط مسافتها 1400 متر خصص الشوط الأول للدرجة الأولى وحتى الثالثة ، والشوط الثاني مفتوح الدرجات ،والشوط الثالث مفتوح - مواليد 2016 - فيما خصص الشوط الرابع مفتوح - مواليد 2017 -.
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