حائل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسيقام بميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً السباق الرابع للموسم الحالي1441هـ بدعم من نادي الفروسية بالرياض .وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن السباق يتكون من أربعة أشواط مسافتها 1400 متر خصص الشوط الأول للدرجة الأولى وحتى الثالثة ، والشوط الثاني مفتوح الدرجات ،والشوط الثالث مفتوح - مواليد 2016 - فيما خصص الشوط الرابع مفتوح - مواليد 2017 -.// انتهـى //09:10ت م0018