الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستنطلق في جدة الأسبوع القادم فعاليات المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل الذي تنظمه وزارة الصحة بمشاركة أكثر من 30 متحدث من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية لرعاية الأم و الطفل، ورصد تغذية الرضع وصغار الأطفال ضمن المعايير الدولية لتحقيق مؤشرات عالمية لمجتمع داعم وصديق للطفل من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية المحلية و العالمية.وسيتناول المؤتمر عدد من الموضوعات وأوراق العمل ومنها: ( المدونة الدولية لتداول بدائل حليب الأم، ودور المنظمات الدولية والقطاعات المحلية في رصد وتطبيق المدونة، الأبحاث الفعالة المعتمدة في الرضاعة الطبيعية، كيف تكون المؤسسات الصحية معتمدة كصديق للطفل وفقاً للمعايير الدولية، دور المنظمات الوطنية والدولية لحماية الرضاعة الطبيعية ) وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.كما سيتخلل المؤتمر إقامة عدد من الفعاليات وورش العمل والمعرض المصاحب.// انتهى //09:11ت م0019