الدمام 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور محمد بن حمد المقبل أمس فعالية يوم الموارد البشرية، وذلك بمستشفى الهيئة بالجبيل.وبين مدير إدارة الموارد البشرية بالخدمات الصحية للهيئة محمد بن شقير المطيري، أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي بنشاطات وسياسات الموارد البشرية وتعزيز ترابط الموظفين داخل المنظمة ، مشيراً إلى أن الفعالية يشارك فيها أربعة أقسام من إدارة الموارد البشرية.// انتهى //09:20ت م0023