حائل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات التربية الإسلامية "، التي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ويقام على مستوى الوزارة لجميع مناطق ومحافظات المملكة.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف يحيى العماري خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة أن البرنامج الذي يمتد 4 أيام، يأتي امتداداً للحراك الوزاري الميداني بلقاءات لأصحاب التخصصات المتماثلة على مستوى المملكة التي تحمل هماً مشتركاً يعد أولوية عالية من أولويات عملنا التعليمي وهي رفع مستوى التحصيل الدراسي.ونوه العماري بما يحظى به التعليم والعاملين فيه من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيداً بالدعم اللامحدود لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والعاملين والعاملات في قطاع التعليم بالمنطقة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه.من جانبه أوضح رئيس قسم التربية الإسلامية بوزارة التعليم مشرف العموم بالوزارة جابر الشهري أن البرنامج يهدف إلى رفع المستوى التحصيلي العلمي لدى الطلاب والطالبات ومناقشة أهداف ووسائل واستراتيجيات وطرائق التدريس، إضافة إلى ما يتعلق بالتحصيل الطلابي وأثره في الانتماء الوطني والوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن عدد الأوراق التي اجتازت التحكيم ٣٥ ورقة علمية كلها ستقدم خلال أيام البرنامج.من جهتها أوضحت رئيسة قسم التربية الإسلامية بوزارة التعليم مشرفة العموم بالوزارة عائشة القحطاني أن التحصيل الدراسي قضية تربوية واجتماعية اقتصادية وقضية وطن وأمة، مؤكده أهمية مشاركة المجتمع المدرسي والأسرة في العملية التعليمية والدور الفاعل والمؤثر بالميدان التربوي للمشرفين على هذه المواد الشرعية.بعد ذلك استكملت المحاور المعدة لهذا اللقاء بيومه الأول بواقع ١٠ محاور متنوعة ما بين خطة عمل وأوراق عمل وتجارب ميدانية وابتكار وأثر وتقويم وتبادل خبرات.// انتهى //11:19ت م0045