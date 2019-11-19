بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق19 نوفمبر2019 م واسدشن رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي أمس حملة الفحص المبكر عن داء السكري وكيفية الوقاية منه والتوعية الصحية في القطاعين العام والخاص لليوم العالمي للسكري 2019م تحت شعار "احم عائلتك"، بالمحكمة العامة ببريدة.وأكد الحميضي أن الحملة تستهدف منسوبي المحكمة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن مساندة الإدارة لجهود وزارة الصحة الرامية لزيادة التوعية لهذا الداء في المجتمع والوصول إلى أكبر عدد ممكن في عملهم، ولما فيه خدمة الوطن والمواطن، مقدمًا الشكر لوزارة الصحة والتجمع الصحي للتعاون البناء في هذا الشأن.//انتهى//11:19ت م0046