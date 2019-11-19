عام / الأرصاد : أمطار رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ، والقنفذة ، والليث ، وبحرة ، ورابغ ، وخليص ، والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .
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11:23ت م
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