جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ، والقنفذة ، والليث ، وبحرة ، ورابغ ، وخليص ، والأجزاء الساحلية .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .// انتهى //11:23ت م0047