أبها 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، "المعسكر النموذجي للأمن السيبراني للأطفال"، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.واشتملت فعاليات معسكر الأطفال من " 12 إلى 18 "سنة، على عددٍ من المحاور منها: الحماية والأمان وقواعد استخدام الانترنت والابتزاز والتحرش الالكتروني والتنمر الإلكتروني وحماية جهازك والرقابة الأسرية والتطبيقات الإلكترونية.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن المعسكر هو أحد برامج وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمبادرة العطاء الرقمي الذي يعمل على تأهيل المتدرّب بتزويده بالأساسيات اللازمة للدخول في مجال الأمن السيبراني، كما تناول علوم الحاسب الأساسية مثل الشبكات وبنية الحاسب وأنظمة التشغيل وتطبيقات الويب والمهارات الأساسية في برمجة Python و C، كما تم تزويد المتدرب بالمعارف الأساسية في اختبار الاختراق وأبرز الطرق والأساليب المستخدمة فيه.// انتهى //11:27ت م0050