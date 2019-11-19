جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسناقش معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مع لجنة متابعة مشاريع مكافحة حمى الضنك، تنفيذ خطط الموائمة للجهات المختلفة، والاطلاع على سير العمل في البرامج والمشاريع المعتمدة لتلك الجهات، لمعالجة ومكافحة حمى الضنك بالمحافظة، وبحث الوضع الراهن لمشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية.وشدّد معاليه خلال رئاسته الاجتماع التنسيقي الأول للجنة، الذي عُقد بمقر الأمانة اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وممثلو كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الأمانة، على أهمية عقد الاجتماعات الدورية في هذا الشأن لتوحيد الجهود واختصاراً للوقت, وأن أعمال مكافحة حمى الضنك مستمرة بما في ذلك أعمال الرش القائمة من خلال تأمين العمالة الفنية والأجهزة والسيارات اللازمة.من جانبهم أكد ممثلو الجهات المعنية أهمية السير حسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ معالجة المواقع المستهدفة فيما يخص حمى الضنك, وأهمية معالجة المواقع الأكثر احتياجاً في الوقت الحالي حتى يتم استكمال برامج المشاريع المستقبلية، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود للقضاء على هذا المرض.// انتهى //11:30ت م0054