جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .‏ وقدّم الدكتور العثيمين لسموه نبذة عن أبرز أعمال المنظمة ، ودورها كشريك فعّال في نشر رسائل السلام ، والتراحم ، والتسامح ، والمساواة ، والكرامة الإنسانية ، وتوطيد السّلْم والأمن والتنمية في العالم الإسلامي ، والعالم أجمع ، بدعم دولة المقر المملكة العربية السعودية .واطْلع سمو محافظ جدة على تجهيزات المنظمة لاحتفالها بذكرى مرور 50 عاماً على إنشائها ، الذي يُقام في الـ 25 نوفمبر الجاري تحت شعار " متحدون من أجل السلم والتنمية " ،بمحافظة جدة ، مثمناً معاليه جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، لتحقيق كل ما من شأنه تحقيق السلام ، ورفعة الإسلام ، وخدمة المسلمين على الصعيدين الإقليمي والدولي .// انتهى //13:12ت م0094