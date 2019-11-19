بيروت 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسبحث أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في شمال لبنان، أبو جهاد فياض، مع مدير خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، أسامة بركة، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والظروف العامة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم ، بين فياض وبركة في مدينة طرابلس اللبنانية ، الظروف العامة والاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيماتهم .ووجه فياض خلال الاجتماع رسالة إلى مدير وكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، تضمنت احتياجات أبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وطالبت بمساعدات إنسانية وإغاثية ملحة، وذكرت أن الأونروا هي المسؤولة عن شؤون اللاجئين من الناحية الإغاثية.من جهته ، أعرب مدير خدمات الأونروا خلال الاجتماع عن تفهمه الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، ووعد بتسليم رسالة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى المدير العام لـ"الأونروا".// انتهـى //13:29ت م0103