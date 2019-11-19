الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنوه معالي أمين عام مجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري بالدعم الكبير الذي يلقاه مجلس الشورى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - .وأكد المطيري في تصريح صحفي بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لمجلس الشورى لإلقاء الخطاب السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة غدًا الأربعاء أن مجلس الشورى يتطلع في كل عام إلى الاستماع للخطاب الملكي الذي يعد خارطة طريق ينطلق منها المجلس بوصفه شريكاً في صنع القرارات الوطنية التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات المواطنين.وأشار معاليه إلى أن مجلس الشورى يعمل بالتكامل مع مجلس الوزراء ومع مختلف الجهات الحكومية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا إلى أنه ومنذ إعلان الرؤية وانطلاقها أصبح المجلس يعمل بلجانه الأربع عشر مواكباً لتطلعات وأهداف رؤية المملكة الطموحة.ودعا معالي أمين عام مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان.// انتهى //13:29ت م0104