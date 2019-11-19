اقتصادي / محافظ رياض الخبراء يرأس الاجتماع المشترك بين لجنة الاستثمار بالمنطقة والمجلس المحلي في المحافظة
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
رياض الخبراء 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
رأس محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان بمقر المحافظة اليوم، الاجتماع المشترك بين لجنة الاستثمار بإمارة منطقة القصيم و المجلس المحلي في محافظة رياض الخبراء، بحضور أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف بن عبدالله العريني ، ومشاركة أعضاء المجلس المحلي.
وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الجديدة في المحافظة ، وتطوير الاستثمار في المحافظة.
// انتهى //
15:03ت م
0155