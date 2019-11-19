رياض الخبراء 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسرأس محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان بمقر المحافظة اليوم، الاجتماع المشترك بين لجنة الاستثمار بإمارة منطقة القصيم و المجلس المحلي في محافظة رياض الخبراء، بحضور أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف بن عبدالله العريني ، ومشاركة أعضاء المجلس المحلي.وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الجديدة في المحافظة ، وتطوير الاستثمار في المحافظة.// انتهى //15:03ت م0155