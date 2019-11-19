الأحساء 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، أمس, فعاليات منافسات المسرح المدرسي للمناطق التعليمية بالمملكة "المجموعة الثانية", بمشاركة ٩ إدارات تعليمية وهي : الأحساء، والحوطة والحريق، ووادي الدواسر، والغاط، وجدة، والأفلاج، والخرج، والشرقية، والمدينة المنورة، وذلك في مسرح إدارة التعليم بالهفوف.وأعرب العيسى عن سعادته باستضافة إدارة التعليم من مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أهمية دور المسرح المدرسي في الهام وإيصال الرسائل التربوية، والتعليمية، والاجتماعية، بأسلوب جاذب، ومشوق، ومؤثر، مثمنًا دور وزارة التعليم وجهودها الذي توليه بالمسرح المدرسي.وتضمنت المشاركات المسرحية عدداً من المنافسات والعروض المسرحية للإدارات التعليمة المشاركة التي يتخللها جلسات نقدية وفنية لتقييم الأعمال المقدمة من قبل كوكبة من المختصين في مجال المسرح.// انتهى //15:02ت م0156