سكاكا 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة, بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية.واستمع سمو أمير المنطقة لتقرير عن الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية، وخاصة ما يتعلق في تفعيل استعدادات الجهات المهنية في المنطقة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.كما جرى مناقشة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة دومة الجندل، وطرح بعض الحلول التي من شأنها العمل على اعتدال منسوبي المياه في البحيرة.وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف في ختام الاجتماع على المعالجة اللازمة والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.// انتهى //15:05ت م0160