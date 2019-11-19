ثقافي / فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة ينظم محاضرة بمسجد القبلتين
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، بعد صلاة المغرب بمسجد القبلتين محاضرة لتفسير الأية الكريمة ( قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ )، يلقيها الشيخ الدكتور حامد معاوض الحجيلي .
وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة .
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15:06ت م
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