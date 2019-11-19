المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، بعد صلاة المغرب بمسجد القبلتين محاضرة لتفسير الأية الكريمة ( قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ )، يلقيها الشيخ الدكتور حامد معاوض الحجيلي .وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة .// انتهى //15:06ت م0161