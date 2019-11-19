ينبع 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسعق بمقر الغرفة التجارية الصناعية بينبع اليوم , لقاء مفتوح مع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المكلف المهندس أحمد بن محمد فقيه، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاع التعدين لمناقشة فرص نمو قطاع التعدين، وبحث ومعالجة أبرز التحديات التي تواجههم، ومناقشة الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة.وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي، أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على توفير بيئة عمل ملائمة يتم من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات، واستعراض أفضل الحلول، والتعرف على أحدث المستجدات التنظيمية، للارتقاء بمستوى قطاع التعدين، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعدين من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، وبما يؤكد على أن هذا القطاع يأتي على رأس أولوياتها.وأشار العروي إلى أن غرفة ينبع سعت لعقد هذا اللقاء انطلاقاً من خطتها للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال عن طريق التعريف بجهود وكالة الوزارة في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع التعدينية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمختلف فئاته لطرح ما يواجههم من تحديات قد تحول دون تطور استثمار قطاع التعدين في محافظة ينبع.من جهته أكد المهندس فقيه أن الوزارة وبتوجيه من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية، التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية، ودعا المستثمرين إلى الاطلاع على قاعدة البيانات الجيولوجية ومنصة "صناعي" بموقع الوزارة والتي تتيح الاطلاع على المواقع المتاحة للاستثمار والرخص الصادرة، مؤكداً على نقاط القوة لدى المملكة المتمثلة بما تزخر به من مواد تعدينية كبيرة مشيراً الى انه بالرغم من أن قطاع التعدين يعد قطاعاً ناشئاً إلا أنه خلال سنوات قليلة تم تأمين الاكتفاء الذاتي في هذا المجال ولدينا مرحلة قادمة لاستغلال المعادن الصناعية وتحتاج لبعض الوقت للإعلان عنها والمستقبل واعد بإذن الله.وتطرق اللقاء إلى دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع المعدنية ومشاريع الوزارة والفرص التعدينية في المنطقة، حيث تناول المحور الأول من خلال عرض مرئي قدمه ياسر أبو سعد، المقومات والفرص الاستثمارية التعدينية في منطقة المدينة المنورة ومحافظات ينبع وبدر والعيص، وتناول المحور الثاني نظام الاستثمار التعديني وآلية منح التراخيص قدمته وجدان الكاف، فيما تناول المحور الثالث جهود وكالة الوزارة في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع المعدنية لجعل التعدين الركيزةَ الثالثة في الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية2030 قدمه فيصل شلبي.وأظهر اللقاء أن من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال التعدينية هي مواقع المجمعات للكسارات والرمال وآلية اختيارها من قبل اللجان المختصة، وأوصى اللقاء بأن يتم إشراك الغرف التجارية والصناعية ممثلة بأهل الخبرة ضمن اللجان الحكومية التي تختار المجمعات لمواقع الكسارات ونهل الرمال في كل المناطق والمحافظات التي تتواجد بها الغرف.// انتهى //15:06ت م0162