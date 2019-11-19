الطائف 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعه الطائف ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، غداً محاضرة بعنوان "منظومة الريادة السعودية"، يلقيها مدير التطوير والتحالفات الاستراتيجية بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الاستاذ أسامة عشري، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الجامعة.وتأتي هذه المحاضرة ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعة ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم مشروعاتهم الريادية في سوق العمل، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، اضافة إلى تعزيز هذه الثقافة التي تعد احد اهم مدخلات رؤية المملكة 2030.يذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو مبادرة دولية دشنت في عام 2008م، تهدف إلى تعريف الشباب الناشئ بريادة الأعمال، وتوفير بيئة خصبة للتواصل بين رواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة من خلال إقامة هذه المبادرة لمدة أسبوع من كل عام .//انتهى//15:06ت م0165