تبوك 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واستنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة باللجنة الثقافية -البرنامج الثقافي غدًا، ورشة تدريبية تحت عنوان: (ثقافة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) التي يقدمها المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية المدرب خالد الهاجري، وذلك بالقاعة العلمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم البرامج الثقافية والفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب الإبداعية للمعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة التفاعل معهم بما يتناسب مع قدراتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مؤكدًا أن جمعية الثقافة والفنون تتبع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على الاهتمام بذوي الإعاقة على المستويات الرسمية والاجتماعية، إضافةً إلى ما تبنته رؤية المملكة 2030 من طرحِ مبادرات تدريبية وتأهيلية لتلك الفئة الغالية.وأشار العنزي إلى أن جميع الجهود تهدف لتقديم الخدمات التي تلبي تطلعات ذوي الإعاقة، من خلال إشراك المجتمع بفئاته وشرائحه كافة في مسارات التنمية الثقافية، وتمكين فئات ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم إبداعاتهم ليكونوا عناصر مساهمةً وفعالةً في التنمية الوطنية، مقدمًا شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على استضافتها للورشة ولجميع الجهات المشاركة والداعمة.الجدير بالذكر أن الورشة يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بخدماتهم المقدمة لذوي الإعاقة إضافة إلى معرض مصاحب وأركان تفاعلية.// انتهى //15:07ت م0166