الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسعقدت سفارة جمهورية طاجيكستان بالمملكة اليوم، مؤتمراً صحفياً استعرضت خلاله فرص الاستثمار والسياحة في الجمهورية.وأعرب سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي عن شكره تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على دعمهما لتنمية العلاقات بين البلدين، مقدماً شكره للمسؤولين في الغرفة التجارية بالرياض على إتاحة هذه الفرصة، مبيناً أن هذا اللقاء عامل مهم لتعزيز علاقات التعاون.وأوضح أن جمهورية طاجكستان تعد عضوًا في منظمة التجارة العالمية ولديها اقتصاد متنامي بقطاعات متعددة، مبيناً أنه خلال السنوات العشرة الأخيرة تم جذب أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية، وخُصصت هذه الاستثمارات على قطاعات الطاقة والنقل وبناء الطرق والصناعات الزراعية والاتصالات والمالية والبنكية والسياحية.وبين أن هناك برامج اقتصادية واعدة كثيرة يتم تنفيذها في طاجكستان؛ الأمر الذي يقتضي جذب الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيات الحديثة، مبيناً أن حكومة طاجيكستان تقدم سلسلة من التسهيلات والضمانات للمستثمرين فقد تم إقرار أكثر من 240 نوعاً من الامتيازات والتسهيلات لدفع عجلة الأعمال الحرة.// انتهى //15:08ت م0167