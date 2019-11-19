القاهرة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة للعام الحالي تحت عنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة 130 مشاركًا من 7 دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية.وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته الافتتاحية: إن هذا اللقاء هو الحادي والسبعون (71) من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة لعرض تجارب المؤسسات العربية لنقل ونشر أفضل التجارب والممارسات الإدارية وتعميمها والاستفادة منها والتعرف على المنهجيات والتجارب والممارسات الإدارية، إضافة إلى تقدير جهود القائمين عليها.وأوضح أن هذه الملتقيات تسهم بشكل فاعل في تحقيق الهدف الإستراتيجي للمنظمة في إثراء ونشر المعرفة والفكر والمعلومات، مشيرًا إلى أن عدد التجارب التي سيتم عرضها في الملتقى في مجال المبادرات الرقيقة للحكومة الإلكترونية تسع تجارب من منظمات ووزارات ومؤسسات عربية من خمس دول.وتُعرض خلال الملتقى تجارب من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والإمارات وفلسطين، حيث يشمل العرض السعودي تجربة "التحول الرقمي ودوره في التنمية الإدارية".// انتهى //16:20ت م0212