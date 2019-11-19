بغداد 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية العراقية إنهاء حالة الإنذار ابتداء من اليوم، وعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقرها.وأفادت في بيان صحفي بأن وزير الداخلية ياسين الياسري وجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدات مقر الوزارة، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وإنهاء حالة الإنذار في هذه الوحدات ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات جاءت على إثر الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الوزارة خلال الأيام الماضية.وكانت الوزارة أعلنت حالة الإنذار القصوى "ج" ابتداء من الرابع والعشرين من الشهر الماضي, أي قبل يوم واحد من موعد اندلاع موجة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت محافظات وسط وجنوب العراق وبينها العاصمة بغداد التي مازالت مستمرة إلى الآن.// انتهى //16:22ت م0213