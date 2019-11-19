نجران 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر، اليوم، دورة بعنوان " أعمال السكرتارية "، مستهدفةً منسوبي دوريات الأمن بالمنطقة، وذلك في مقر مبنى دوريات الأمن بالمنطقة، حيث تستمر لمدة خمسة أيام.وتهدف الدورة إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين وتمكينهم من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب بكفاءة وفعالية.وتضمنت الدورة العديد من المحاور اهمها، مفهوم السكرتارية وأهميتها وأنواعها، ووظائف المكتب الحديث، وأهدافه، وأهمية إدارته، وكذلك التميز في أعمال السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب المعاصرة، والأساليب الحديثة في السكرتارية وتنمية مهارات السكرتير الخاص.//انتهى//16:24ت م0214