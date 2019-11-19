ينبع 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساختتم تعليم ينبع اليوم، برنامج "مبادئ الإسعافات الأولية للمرشدات الصحيات بمدارس المحافظة"، الذي ينظمهُ قسم الشؤون الصحية بالشراكة المجتمعية مع كلية العلوم الطبية التطبيقية، واستمر ثلاثة أيام، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية عبير الشريف وعدد من المشرفات التربويات ومشاركة (50) مرشدة صحية، وذلك بمقر الثانوية الثانية بينبع الصناعية.وأوضحت الشريف أن البرنامج يهدف إلى التعرف على الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ويسعى إلى نشر ثقافة الوعي بالإسعافات الأولية في الميدان التربوي، والتطوير المستمر، ورفع الكفاءة والجودة، والتثقيف حول كيفية تقديم الرعاية الأولية والفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة كحالة الصرع و الكسور ، والحروق، وضربات الشمس ، والإنعاش القلبي الرئوي ، وغيرها من الحالات.يذكر أن البرنامج حظي بقبول واسع في المجتمع المدرسي، حيث أكد عدد من المشاركات، اكتسابهن الثقة الفردية والمجتمعية في تقديم جميع الخدمات الإسعافية سواءً داخل المدرسة أو خارجها.// انتهى //16:26ت م0215