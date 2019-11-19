جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأطلقت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم , مبادرة تنظيف شاطئ أبحر بمحافظة جدة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية , تحت عنوان "بحرنا يميزنا" بمشاركة ما يقارب الـ(120) غواصاً من طلاب الكلية , وعدد من المشاركين من خارج الكلية .وبدأت فعالية المبادرة من على شاطئ أبحر الجنوبي المجاور لمبنى كلية الدراسات البحرية , بحضور عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز , ووكلاء الكلية وأعضاء التدريس , وعدد من قيادات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة ، وبلدية أبحر , ومركز صحي أبحر الشمالية , ومركز الدفاع المدني بأبحر الشمالية , والإدارة العامة للمرور , ومركز هيئة الهلال الأحمر بأبحر, هيئة الأرصاد وحماية البيئة , ومجمع الملك عبدالله الطبي , حيث شملت المبادرة استخراج كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والحديدية الضارة بالبيئة البحرية.وأكد عميد كلية الدراسات البحرية، أن المبادرة تسهم في نشر الوعي البيئي , إلى جانب تطوير السلوكيات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع، فيما تهدف على المدى الطويل إلى تعزيز السلوكيات البيئية والتعريف بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، للوصول إلى مجتمع على مستوى عالٍ من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حماية البيئة في المملكة بوجه عام للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:36ت م0218