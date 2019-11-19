طرابلس 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا اليوم إعادة تشغيل مطار سبها مجددًا بعد توقف دام خمس سنوات جراء العمليات العسكرية التي ألحقت أضرارا بالمرافق الأساسية به خلال عام 2014 .وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان اليوم أنه تم تزويد المطار بكابلات كهرباء جديدة، وأماكن لصيانة الطائرات، وتم تجديد المرافق والبنية التحتية، وجزء من الإضاءة الخارجية، لإعادة المطار إلى العمل مجدداً.وأضاف أن مشروع تطوير وترميم المطار تم تمويله من 13 جهة مانحة دولية، وأن إعادة تشغيل المطار سيرفع العبء عن كاهل سكان الجنوب الليبي في التنقل والسفر داخل وخارج البلاد .// انتهى //16:37ت م0219