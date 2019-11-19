الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأصدرت دارة الملك عبدالعزيز مؤخراً كتاب "الفنون الصخرية في جبل الكوكب بمنطقة نجران _ دراسة تحليلة مقارنة" لفيصل بن حمد آل جبرين .وضمّت الدارة الكتاب إلى قائمة المصادر التاريخية التي أصدرتها ضمن اهتمامها بهذا النوع من المصادر التي تكشف مزيداً من تاريخ الجزيرة العربية بما فيه من ثقافات متراكمة ومآثر ومعلومات وسمات لإنسان مرحلة الدراسة .ويدرس الكتاب 55 واجهة صخرية بالكلمة والصورة، في المدة من 4000 إلى 2500 قبل الميلاد، انتقاها المؤلف وفق اشتراطات علمية، حيث تمثل نماذج واقعية لبقية الفنون الموجودة في الجبل ولم تدرس قبل عام 1433هـ، ودونت عليها بالحفر أو النقر أو الغراة .واعتمد المؤلف على سبعة عناصر في دراسة كل واجهة هي: مكان اللوحة، وموضوع اللوحة، والوصف، والطريقة التقنية، والأساليب الفنية والقيم الجمالية، والوضعية، والمرحلة الزمنية، ما أعطى الدراسة شمولية وعمقاً.يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تُعنى بنشر رسائل الماجستير والدكتوراه المتميزة وذات الإبداع والجدة وذات العلاقة باختصاصها لتشجيع حركة البحث العلمي بصفة عامة .// انتهى //16:44ت م0221