نجران 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأطلق تعليم منطقة نجران، ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات اليوم، اختبار المرحلة المحلية "للأولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم" ، بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور، ملفى بن عبدالرحمن العتيبي، حيث شارك في73 طالبة من المرحلة الابتدائية.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن الاختبار استهدف الطالبات المتميزات في المواد العلمية من المرحلة المحلية للمسابقة والتي تأتي تمهيداً للترشيح للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.مشيراً إلى هذه المسابقة تأتي ضمن برنامج وزاري مركزي ينفذ على 3 مراحل على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم الوزارة، ويهدف إلى تنمية وصقل مهارات الطلاب والطالبات في المواد العلمية مواكبة لرؤية المملكة 2030 في جانب رعاية الموهوبين ودعمهم.// انتهى //16:45ت م0222