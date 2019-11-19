بيروت 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسيواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث جرى تنفيذ 271 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 106 مرضى.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //17:01ت م0224