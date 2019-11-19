الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسوقعت الأكاديمية المالية وكلية الدراسات العليا والجامعية للأعمال التجارية (IE Business) مذكرة تفاهم لتوفير دورات تدريبية مهنية متطورة وحديثة في مجال المالية والمصرفية وسوق المال والتأمين من خلال محاضريها الدوليين المتخصصين في السوق لزيادة المعرفة المالية وكفاءة المديرين التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، إذ تعد الكلية واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم بناءً على التصنيف العالمي.وأوضح مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن اختيار هذه الكلية جاء بعد بحث مكثف عن أفضل المؤسسات التعليمية الدولية وبذلك ستكون شريك استراتيجي للأكاديمية لتطوير وتنمية المهارات في قطاع البنوك وقطاع أسواق المال، إذ تمتلك خبرة طويلة معترف بها في جميع أنحاء الخليج بالإضافة إلى خبرتها في جميع أنحاء العالم، وسيكون هذا التعاون جزءًا من البرامج المقدمة مع عدد من دور الخبرة والكيانات الإقليمية والدولية المتخصصة في التدريب.وأعربت المديرة المساعدة في مكتب الكلية في المملكة مريم السليم عن سرور الكلية لتوقيعها هذه المذكرة وتطلعها إلى العمل على تطوير علاقة قوية بين الأكاديمية والكلية.الجدير بالذكر أن كلية الدراسات العليا والجامعية للأعمال التجارية (IE Business) تعد رائدة عالميًا في تعليم إدارة الأعمال وشريك ممتاز لكبرى الشركات، كما تقوم بتدريب القادة الذين يشجعون الابتكار والتغيير في المؤسسات ذات التركيز العالمي وروح المبادرة والعمل الإنساني وتوفر بيئة تدريبية تلعب فيها التكنولوجيات والتنوع دورًا رئيسيًا، وقد تم الاعتراف بها على المستوى الدولي لاستخدامها منهجيات التدريب المبتكرة التي تطور تجربة التعلم.// انتهى //17:03ت م0225