بوجومبورا 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسحقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزاً مهماً من ملعب مضيفه بوروندي بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون .وتقدم نصير مزراوي بهدف للمغرب في الدقيقة 27 ثم أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتكفل أشرف حكيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 83 ، وبذلك يحقق منتخب المغرب فوزه الأول في التصفيات بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع موريتانيا سلبيا في الوقت الذي خسرت فيه بوروندي للمرة الثانية على التوالي أمام إفريقيا الوسطى بهدفين دون رد في الجولة الأولى .ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة وظلت بوروندي في المركز الأخير بدون نقاط.// انتهى //18:20ت م0254