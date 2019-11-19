رياضي / ماليزيا تفوز على إندونيسيا بهدفين في التصفيات الآسيوية لكرة القدم
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
كوالالمبور 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
فاز منتخب ماليزيا لكرة القدم على ضيفه إندونيسيا بهدفين دون رد اليوم في المرحلة السادسة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 ، التي شهدت تعادل فيتنام مع تايلاند سلبيا .
ورفع منتخب ماليزيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب إندونيسيا بلا نقاط في قاع الترتيب ، ورصيد فيتنام 11 نقطة في صدارة الترتيب ، وتايلاند بـ 8 نقاط في المركز الثالث.
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18:22ت م
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