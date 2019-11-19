كوالالمبور 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب ماليزيا لكرة القدم على ضيفه إندونيسيا بهدفين دون رد اليوم في المرحلة السادسة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 ، التي شهدت تعادل فيتنام مع تايلاند سلبيا .ورفع منتخب ماليزيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب إندونيسيا بلا نقاط في قاع الترتيب ، ورصيد فيتنام 11 نقطة في صدارة الترتيب ، وتايلاند بـ 8 نقاط في المركز الثالث.// انتهى //18:22ت م0256