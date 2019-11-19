الرياض 22 ربيع الأول 1441 الموافق 19 نوفمبر 2019 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي الصيدلة التابع لكلية الصيدلة فعالية "أكثر من صيدلي" في نسختها السادسة وذلك في مركز الأبحاث بالجامعة.واستهدفت الفعالية الصيادلة الذين تميزوا في مهنتهم، وأبدعوا في مجالات أخرى، وأسهموا في خدمة المجتمع من كبار الصيادلة حتى طلاب وطالبات المستويات الأولى، بهدف إبراز العديد من الصيادلة ذوي المواهب المختلفة من خلال ربط مجالات مختلفة أخرى بالصيدلة كمجال إدارة الأعمال وغيره من التخصصات أو مواهب أخرى خارج المجال الصيدلي كامتلاك البعض لمواهب مثل: الرسم التشكيلي والتصوير وتصميم الأزياء والمواهب الرياضية أو العمل التطوعي، إضافة إلى تحفيز الحضور وشحن طاقاتهم بنماذج إيجابية من واقع المهنة وبذلك يكون الحدث متبنياً لفكر الكلية بتوفير بيئة محفزة وملهمة لطالباتها.وافتُتحت الفعالية بكلمة عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نجلاء التويجري التي أكدت على ضرورة استمرار هذا الحدث الذي يحفز على تنمية المواهب وتطويرها، التي يقودها حراك طلابي من أعضاء نادي كلية الصيدلة، وإطلاقها بنسختها السادسة لهذا العام ما هو إلا انعكاس لالتزام النادي بتسليط الضوء على الجوانب الإبداعية لمنتسبي وطلاب مهنة الصيدلة.تلاها عرض المتحدثين لتجاربهم ومواهبهم المختلفة، وصاحب الفعالية معرض تضمن عدة أركان متنوعة، وفي ختام الفعالية تم تكريم المتحدثين والمشاركين والقائمين على الفعالية.يشار إلى أن كلية الصيدلة تسعى إلى توفير بيئة محفزة وفعالة لطالباتها من خلال إقامة فعاليات تنمي الجوانب المهارية للطالبات.//انتهى//18:29ت م0258