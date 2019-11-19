أبوظبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، الذي يزور الإمارات لحضور "منتدى الأعمال الإفريقي العالمي" في دبي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بجانب العلاقات الإماراتية - الإفريقية وما تشهده من نماء على المستويات المختلفة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:31ت م0259