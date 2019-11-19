تبوك 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ ضباء محمود الحربي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للسكري 2019م ، تحت شعار "خل عينك على السكر" التي أقيمت في مقر مستشفى محافظة ضباء العام، بحضور مدير المستشفى عبدالله محمد العلي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.واشتملت الفعاليات على عدد من البرامج الصحية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي عند المرضى المصابين بالسكري أو المعرضين للإصابة، وطرق الوقاية لتأخير ظهوره.كما تضمنت الفعاليات توزيع النشرات والمطويات التي تبرز مخاطر مرض السكري، وماهي الطرق المثلى الواجب على أفراد الأسرة اتباعها للابتعاد عن الإصابة بهذا الداء، ومنها الحرص على التزام الغذاء المناسب، وممارسة الرياضة والحركة، بشكل منتظم, إضافة إلى تقديم خدمات فحص نسبة السكري لمراجعي المستشفى، ولزائري هذه الفعاليات، مع تقديم الاستشارات الطبية، من الاطباء بهذا الشأن.// انتهى //18:34ت م0260