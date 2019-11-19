اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسن طفيف بنسبة 0.01 %
الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس
بيروت 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن طفيف جداً بلغ 0.01%، أي ما يعادل نقطتان، ليقفل عند مستوى 757.63 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3500 سهم، بقيمة 17 ألفاً و 750 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 4 صفقات.
كما تحسنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 467 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و 466 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:36ت م
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