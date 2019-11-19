بيروت 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن طفيف جداً بلغ 0.01%، أي ما يعادل نقطتان، ليقفل عند مستوى 757.63 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3500 سهم، بقيمة 17 ألفاً و 750 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 4 صفقات.كما تحسنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 467 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و 466 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:36ت م0261