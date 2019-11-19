نيويورك 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية التعاملات على مستويات قياسية مرتفعة اليوم بفضل استمرار التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستضعان حداً لحربهما التجارية المدمرة، وذلك رغم تراجع في أسهم التجزئة بعد توقعات متشائمة من هوم ديبو وكولز.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 43.54 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليفتح عند 28079.76 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 5.42 نقاط أو 0.17 بالمئة مسجلا 3127.45 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 28.08 نقطة أو 0.33 بالمئة ليصل إلى 8578.02 نقطة.// انتهى //18:36ت م0262