القاهرة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأبدى الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم خلال أداء واجبهم المهني، وهو الأمر الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية كافة التي تعمل على حماية الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي.وقال الاتحاد في بيان له اليوم : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعدوان غادر يستهدف الصحفيين الفلسطينيين خلال المدة الأخيرة، داعيًا جميع المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين العُزّل خلال أدائهم المهني.// انتهى //18:37ت م0263